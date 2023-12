Kultur in Hückeswagen Nachwuchsmusiker geben Adventskonzert

Im Mittelpunkt des Adventskonzerts standen natürlich die Nachwuchsmusiker, die zeigen wollen, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten gelernt haben – und das an Klavier respektive Keyboard, Akkordeon, Blockflöte, Trompete oder Gesang auch mutig vor dem zahlreich erschienenen Publikum machen. Besonders ist, dass sich das auch schon der ganz junge Nachwuchs traut, zeigt das doch, dass die Nachwuchsarbeit in Hückeswagen funktioniert. Wenn etwa Malin Bramekamp, Zoe Siering und Johanna Bieg „Kling Glöckchen“, „Ihr Kinderlein kommet“ und „Jingle Bells“ auf den schwarz-weißen Tasten spielen, Lotta Führer „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ singt, Philipp Huntemüller im Flöten-Duo mit Lehrerin Stefanie Krieger eine „Fröhliche Weihnacht“ wünschen oder Antonia Pohl mit ihrem Akkordeon „Ey, Du da“ spielt – dann kann sicher sein, dass die Musikschule eine tolle Arbeit macht.