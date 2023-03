Konzert in Hückeswagen Punktlandung beim Heimspiel

Melancholisch und langsam wurde es aber auch immer wieder. Etwa bei der aus Wales stammenden Ballade „Gwenllian“, die zum Schließen der Augen und Sich-Davon-Träumen einlud. Allerdings wurde man gleich im nächsten Moment wieder vom beschwingten „Owen‘s Jig“ ein in die Realität zurück gerüttelt. Nach einem musikalischen Abstecher ins malerische Cornwall im Süden Englands ging es dann in die Pause eines insgesamt sehr abwechslungsreichen Abends. Nach der Pause führte die Reise das Publikum dann weiter in die Bretagne und nach Spanien. Was in erster Linie für weitere und sehr interessante Klangvariationen der keltischen Musik sorgte. Etwa in „Ar Rok Mond Da Soudard“ mit seiner dominierenden Alt-Flöte.