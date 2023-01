Hilfe für Familien in der Schloss-Stadt Erstes Familienbüro im Kreis soll in Hückeswagen arbeiten

Innerhalb des Kreisgebietes wird voraussichtlich Hückeswagen die erste Kommune mit dem Angebot eines Familienbüros sein – unter Federführung des Kreisjugendamtes und in enger Abstimmung mit der Schloss-Stadt Hückeswagen. Über das Pilotprojekt wurde der Ausschuss bereits am 10. Mai 2022 informiert, jetzt folgt also eine detaillierte Erläuterung des Projektes. Der Kreisjugendhilfeausschuss hatte am 23. Mai 2022 einstimmig beschlossen, das Projekt „Familienbüro Hückeswagen“ mit Mitteln des Landesprogramms „Kinderstark NRW“ auf den Weg zu bringen. Gedacht ist das Projekt als niedrigschwellige Anlaufstelle für Familien, in denen Probleme unterschiedlichster Art auftreten. Hückeswagen wird mit dem Büro als Pilotkommune auftreten. Nach und nach sollen alle neun Städte und Gemeinden im Kreis, für die das Kreisjugendamt zuständig ist, eine solche Anlaufstelle bekommen. Hintergrund ist, dass das Kreisjugendamt künftig deutlich stärker als bisher in die vorbeugende Arbeit investieren soll. Die neuen Familienbüros sieht die Kreisverwaltung insofern als Teil der Prävention, sagte Schmallenbach damals im Hückeswagener Fachausschuss. Familien solle vor Ort geholfen werden – also dort, wo sie leben und ihr soziales Umfeld haben.