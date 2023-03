Bindeglied zwischen Hückeswagenern und Stadtverwaltung Citymanagerinnen begleiten das ISEK

Barbara Zillgen ist spontan. Als sie im Eiscafé Friuli auf Inhaberin Tanja Zolli trifft, greift die Mitarbeiterin des Kölner Planungsbüros Dr. Jansen sofort zu einem Flyer, den sie zusammen mit ihrer Kollegin Christina Brüning in den Geschäften und gastronomischen Betrieben der Altstadt hinterlässt. In der Woche zuvor war das Duo mittwochs an der Eisdiele am Bahnhofsplatz, doch das ist der Ruhetag. Jetzt hat Barbara Zillgen mehr Glück, und Tanja Zolli freut sich über die Informationen zum Stadtteil- und Citymanagement. Sie und ihr Team sind ab Herbst schließlich mit die ersten Betroffenen von Baulärm und Dreck, wenn der Bahnhofsplatz im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) umgebaut wird. Die Einladung zu einem Gespräch, bei dem sich die beiden Citymanagerinnen den Händlern und Wirten vorstellen wollen, nimmt sie gerne an.