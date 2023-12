„Neue Ära“ angekündigt Rockband Kiss gibt Abschiedskonzert und macht es in Zukunft wie Abba

Die US-Rockgruppe Kiss („Rock And Roll All Nite“, „I Was Made For Loving You“) hat mit einem Konzert in ihrer Heimatstadt New York City nach 50 Jahren ihre Bühnenkarriere beendet und zugleich eine „neue Ära“ angekündigt, in der Kiss virtuell weiter existieren soll. Im Madison Square Garden spielte die Kultband in der Nacht zu Sonntag das letzte Konzert ihrer „End Of The Road“-Abschiedstournee, die rund fünf Jahre und 250 Konzerte gedauert hatte.