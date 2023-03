Hegering in Hückeswagen „Rollende Waldschule“ ist ein Stück Umweltbildung

Am Rande der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Hückeswagener Hegerings betonte dessen Leiter Detlef Gassmann, dass die Wiederaufforstung „ein ganz heißes Eisen“ auch für den Hegering sei. „Wir sind im engen Gespräch, vor allem mit den kleineren Waldbauern hier in der Region, um ihnen zu helfen, den Schaden an den jetzt überall neu gepflanzten Bäumen durch Wildverbiss möglichst in engen Grenzen zu halten“, sagt Gassmann. Und ergänzt: „Wir arbeiten hier Hand in Hand und ziehen an einem Strang, um dafür zu sorgen, dass wir künftig wieder einen guten Waldbestand haben.“