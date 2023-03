Zoff unter Kollegen in Hückeswagener Betrieb Streitende Kollegen landen vor Gericht

Der Angeklagte versuchte in der Verhandlung vor Gericht, sein Verhalten zu erklären. „Ich kann Streit aushalten. Aber als er anfing, meine Mutter zu beleidigen, hat er eine rote Linie überschritten. Es tut mir leid“, ließ er von einem Dolmetscher übersetzen. Der Streit an diesem Tag sei nicht der erste mit dieser Person gewesen. „Ich habe ihn gebeten, das sein zu lassen“, fügte der Hückeswagener hinzu. Er berichtete auch, dass dieser Kollegen mittlerweile nicht mehr in dem Betrieb beschäftigt sei. „Etwa einen Monat später hat er sich mit einem anderen Kollegen geprügelt und wurde dann entlassen.“