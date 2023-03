Aktion „Saubere Schloss-Stadt“ in Hückeswagen Mit dem Bürgerbus zum Müllsammeln

Top, die Wette gilt. Mit einem Wetteinsatz hatte die Stadtverwaltung Werbung für den Abfallsammeltag gemacht, zu dem der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) und die Stadt für Samstag aufgerufen hatten. Bei einer Beteiligung von mehr als 150 Personen an der Aktion werden die Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr als „Müll-Orchester“ auf dem Schloss-Platz auftreten, hieß es. Die Bürger haben die Wette haushoch gewonnen. Schon im Vorfeld hatten sich rund 130 Personen für die Säuberungsaktion angemeldet, am Samstagvormittag stieße noch einige Privatpersonen und Kleingruppen hinzu. Zudem waren schon im Vorfeld zur Aktion „Saubere Schloss-Stadt 2023“ einige Schulen und auch der Hegering im Einsatz, um die Stadt vom Müll zu befreien. Bürgermeister Dietmar Persian begrüßte am Morgen die Teilnehmer im Glasfoyer am Bahnhofsplatz und versprach, den Wetteinsatz einlösen zu wollen. „Ich werde mit der Schlauch-Trompete dabeisein“, kündigte er an.