“O‘zapft is“ am 22. und 23. September „Die Alm ruft“ – Oktoberfest in Hückeswagen

Im Vorverkauf können sich Interessierte bereits entsprechende Bändchen sichern – sie gibt es in Rita‘s Weinlädchen, Islandstraße, sowie beim Altstadtfest am 9./10. September an der Champignonhütte auf dem Schlosshof, teilt Verena Vöpel mit. Sie können zudem bei ihr unter Tel. 0162 3439344 oder per E-Mail an info@die-alm-ruft.de gegen Vorkasse bestellt werden.