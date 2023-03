Hückeswagener Schule räumt auf Mit Handschuhen und Greifzange auf Müllsuche

Die gefüllten Müllsäcke wurden im Anschluss zur Abholung und Entsorgung durch den Bauhof oder durch den BAV zusammengestellt, so wie es auch am heutigen Samstag beim Aktionstag „Saubere Schloss-Stadt“ gemacht wird. Zu dem „Frühjahrsputz“ ruft die Stadt zusammen mit der BAV mittlerweile zweimal im Jahr auf – im Frühjahr und noch einmal im Herbst. Alle Bürger, denen die Schloss-Stadt am Herzen liegt, können sich noch kurzentschlossen an der Müll-Sammelaktion beteiligen (s. Infokasten). Zur Belohnung für die Mithilfe gibt es im Anschluss einen Ausklang mit Wurst, Brötchen und einer Verlosung im Glasfoyer am Bahnhofsplatz.