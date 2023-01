Rosenpalais zu Gast in Hückeswagen Schlosskonzert im Zeichen der Liebe

So präsentierten die Damen unter dem Motto „Alles dreht sich um die Liebe“ ihr Lieblingsthema in einem musikalischen Bilderbogen. Charlotte-Maria Brückner schlüpfte in ihrem langen Samtkleid mit Federschmuck auf dem Kopf in die Rolle der Adele aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß. Schon hier bekamen die knapp 50 Zuschauer einen Eindruck von dem kräftigen und satten Timbre der Mezzosopranistin, mit dem sie das Heimatmuseum auf beeindruckende Weise einnahm und ausfüllte. Aber auch die kleinen schauspielerischen Einlagen und Dialoge zwischen den Liedern sorgten für Unterhaltung. „Wir Frauen müssen gute Schauspieler sein und dürften den Männern nicht immer die Wahrheit sagen“, ergriff das Trio Partei für ihr Geschlecht. Bei dem bekannten Schlager „Bel Ami“ nach der Melodie von Theo Mackeben, konnte das Trio Rosenpalais dann auch die Zuschauer zum Mitsingen bewegen. Schwungvoll wurde es beim Stück von Fred Raymond „Ja, das Temperament“ (Das liegt mir so im Blut) oder auch bei „Csárdás“ von Vittorio Monti und „Musik, Musik, Musik“ von Peter Kreuder, die von Svenja Kohlmann und Andrea Kramer-Rodermund instrumental vorgetragen wurden.