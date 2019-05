Jubiläum in Hückeswagen : kfd feiert Familienfest wie vor 175 Jahren

Hückeswagen Zu einem fröhlichen Familientag lud die Ortsgruppe der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) ins Gemeindehaus ein. Spiele aus früheren Zeiten und eine Tombola mit „Anna Thüshaus“ erinnerten an die Gründung vor 175 Jahren.

Ein Hauch von Nostalgie zog durch das Familienfest der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) am Sonntagmittag. Das lag nicht nur an Claudia Eberius, die in weißer Spitzenbluse, langem Rock und schwarzer Haube Lose für die Tombola verkaufte. Auch Spiele aus früheren Zeiten, wie Seilspringen, Gummi­twist, Werfspiele, Glücks- und Schibbelrad wurden zur Unterhaltung angeboten. Claudia Eberius schlüpfte mit ihrem Kostüm in die Rolle von Anna Thüshaus. „Fräulein Thüshaus hat zusammen mit Pfarrer Johann Peter Heinrich Giesen die heutige kfd in Hückeswagen ins Leben gerufen“, erklärte Beate Knecht, Vorsitzende der Ortsgruppe. Das war am 19. Februar 1844. Damit ist die Hückeswagener Ortsgruppe offiziell die älteste Gruppe der kfd in Deutschland.