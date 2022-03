Hückeswagen : Vorschlag: Bever-Damm als Fahrradstraße

Hückeswagen Beim jüngsten ADFC-Stammtisch ging es um mehr Sicherheit für Radfahrer. Dabei wurde darüber diskutiert, wie man es für diese Gruppe weniger riskant machen kann, den Staudamm der Bever zur überqueren.

Die Sicherheit von Fahrradfahrern ist dem ADFC, der seit 2021 auch in der Schloss-Stadt über eine eigene Ortsgruppe verfügt, ein Anliegen. Beim Stammtisch am Freitag ging es um ein Thema, das vor allem in der warmen Jahreszeit von Interesse sein dürfte. „Wir wissen ja alle, dass von Mickenhagen bis zum Beverdamm ein Fahrradweg gebaut werden soll“, sagte Alfons Herweg, zusammen mit Matthias Müssener Sprecher der Ortsgruppe. Auf der anderen Seite des Damms sei mit dem breiten, neu gebauten Fahrradweg ebenfalls eine gute Fahrrad-Verbindung von der Stadt an die Bever-Talsperre bereits vorhanden. „Wenn man die Talsperre aber auch touristisch begreift, dann wäre es für Radtouristen gut und wichtig, wenn man auch sicher über den Staudamm kommen würde“, sagte Herweg. Der Damm sei jedoch zum einen sehr schmal und werde zum anderen, wiederum vor allem in der warmen Jahreszeit, von Motorrädern und Autos nicht immer besonders rücksichtsvoll befahren. „Es gibt die Möglichkeit, entlang des Damms an der Seite einen Steg zu errichten, der nur von Fahrradfahrern und Fußgängern benutzt werden darf. Das ist allerdings mit astronomischen Kosten verbunden“, sagte Herweg.