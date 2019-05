Kultur-Haus Zach : Mischung aus Funk, Rock, Latin, Jazz, Blues und Soul

Hückeswagen Die oberbergische Band „Annina Struve & Hogoonion" gastiert zum dritten Mal im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße. Zuletzt war die Band bei der Hauptziehung der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft in der Schloss-Stadt.

Das ist dann ja wohl so etwas wie ein Heimspiel: Am Freitag, 17. Mai, 20.30 Uhr, gastiert die oberbergische Band „Annina Struve & Hogoonion" zum dritten Mal im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße. Zuletzt war die Band bei der Hauptziehung der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft in der Schloss-Stadt.