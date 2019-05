Europawahl : Europa-Kandidat besucht Firma Pflitsch

Uwe Pakendorf (r.), CDU-Kandidat für Europa, besucht die Firma Pflitsch. Der Geschäftsführende Gesellschafter Mathias Stendtke (l.) und Iris Tietz, CDU-Kreisgeschäftsführerin, begutachteten Dichteinsätze für die Solarindustrie. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Uwe Pakendorf (CDU) machte sich im Gespräch mit Pflitsch-Geschäftsführer Mathias Stendke ein Bild von den Themen, die das Unternehmen beschäftigen. Da ging es um Handelsregionen, Digitalisierung und Fachkräftemangel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Derzeit befinden sich die Parteien im Wahlkampf für die Europawahl am Sonntag, 26. Mai. Im Oberbergischen Kreis ist Uwe Pakendorf der Kandidat der Christdemokraten für Brüssel. Jetzt war der Rösrather zu Besuch in Hückeswagen, um sich direkt vor Ort bei der Firma Pflitsch zum einen ein Bild von den Produktionsabläufen des mittelständischen Unternehmens zu machen, aber auch um zu erfahren, welche Erwartungen und Bedürfnisse die Firma an die Europäische Union hat.

Nach einem kurzen Besuch in der Produktionshalle tauschten sich Pakendorf, die CDU-Kreisgeschäftsführerin Iris Tietz und Mathias Stendke, einer der beiden Pflitsch-Geschäftsführer, im intensiven Gespräch über die verschiedensten für Industrie und Mittelstand wichtigen Themen aus. Dabei wurde deutlich, dass die EU als Handelsraum für das Hückeswagener Traditionsunternehmen von großer Bedeutung ist. „Das europäische Ausland hatte für Pflitsch immer schon Bedeutung, auch schon bevor es die EU als Staatengemeinschaft in der heutigen Form gab“, sagte Stendke und spielte dabei auf die 100-jährige Firmengeschichte an. „Frankreich und Österreich etwa waren immer schon wichtige Handelsregionen, heute machen die Exporte in EU-Länder etwa 60 bis 70 Prozent aus“, sagte Stendke. Zu den klassischen Exportländern seien heute vor allem auch die Länder des ehemaligen Ostblocks gekommen. Daher wünschte die Geschäftsführung von Pflitsch sich natürlich eine Stimme in Brüssel, die sich für die Belange der mittelständischen Unternehmen gerade auch im Bergischen Land einsetze.

Info Spitzenkandidat der CDU für das Bergische Land Vita Uwe Pakendorf ist 40 Jahre alt, wohnt in Rösrath und ist Kreisvorsitzender der CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis. Der verheiratete Vater einer Tochter ist seit 1998 Mitglied in der CDU und sitzt derzeit als Abgeordneter im Kreistag für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Er ist Spitzenkandidat der CDU für das Bergische Land, mithin also auch für Hückeswagen.

Pakendorf wollte darüber genauer Bescheid wissen. „Eine große Belastung sind die bürokratischen Hürden – Gesetze und Regularien sollten nach Möglichkeit vereinfacht werden“, sagte Stendke. Die EU-Datenschutzgrundverordnung sei ebenfalls ein Thema, das dringend überarbeitet und vereinfacht werden müsse. „Das wird tatsächlich gerade gemacht“, sagte der CDU-Politiker dazu. Beim Thema Digitalisierung wünschte Stendke sich für die strukturschwächeren Gebiete mehr Förderung. „Die Förderkriterien sind tatsächlich sehr komplex. Wenn ich in Brüssel in den entsprechenden Gremien sein darf, werde ich das auf jeden Fall angehen“, versprach Pakendorf, der das Thema Digitalisierung in seiner bisherigen Tätigkeit als Kommunalpolitiker im Rheinisch-Bergischen Kreis ebenfalls genau verfolgt habe. Pflitsch habe etwa das Geld für die Glasfaserversorgung selbst in die Hand genommen. „Das kann nicht jeder Mittelständler, aber Glasfaser ist mitunter wettbewerbsentscheidend“, sagte Stendke.