Beliebte Runde an der Wupper-Vorsperre : Laufrunden auf dem „Wasserweg“

Die Laufgruppe (LG) Hückeswagen trifft sich mehrmals die Woche zu gemeinsamen Laufrunden an der Wupper-Vorsperre. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen / Bergisches Land Das Bergische Land ist ein Paradies für Sportler. In Hückeswagen lädt neben dem ebenen Radweg und den hügeligen Waldwegen besonders der Rundweg um die Wupper-Vorsperre zu entspannten Jogging-Runden ein.

Wer im Bergischen Land joggen geht, findet eine abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft vor, die von vielen Flüssen, Bächen, Talsperren und Tälern geprägt ist. Die Strecken sind für gemütliche Jogging-Runden, aber auch für intensive Intervall-Laufeinheiten gleichermaßen geeignet. Eine beliebte Laufstrecke ist die idyllisch gelegene Wupper-Vorsperre in der Schloss-Stadt Hückeswagen. Hier teilen sich Spaziergänger, Hundeführer, Jogger und Fahrradfahrer den Weg gleichermaßen. Mit einer Länge von 4,3 Kilometer ist die Strecke prädestiniert für ein Zeittraining zur Halb- oder Marathonvorbereitung.

Die Länge ist aber auch bestens dazu geeignet, um nach der Arbeit einfach mal durchzuatmen und den Kopf freizubekommen. In den frühen Morgen- und Abendstunden haben die Läufer hier freie Bahn, während es bei schönem Wetter an den Wochenenden und Feiertagen schon wesentlich voller werden kann. Der Weg direkt entlang des Wupper-Ufers bietet wunderschöne Aussichten, was auch auswärtige Sportler anlockt. Kein Wunder also, dass die Strecke gerne auch in Wettkämpfe einbezogen wird, wie beispielsweise beim ATV-Triathlon in Hückeswagen – einer der ältesten Triathlons Europas.

Die schlechte Nachricht: Die beliebte Sport-Veranstaltung des ATV Hückeswagen wird in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden. In den Jahren 2020 und 2021 ist sie aufgrund der Pandemie abgesagt worden.

In Planung befindet sich jedoch der Hückeswagener Talsperrenlauf, der am 11. Juni stattfinden soll – allerdings in einer abgespeckten Version nur für Kinder und Jugendliche auf dem Sportplatz. Die traditionsreiche Laufveranstaltung im Herzen des Bergischen Landes wird vom Stadtsportverband Hückeswagen organisiert und lockt seit 1985 – wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht – alljährlich hunderte Läuferinnen und Läufer in die Schloss-Stadt. Die Strecken zwischen 200 Meter und zehn Kilometer sind für alle Altersgruppen gut zu meistern. Dazu trägt bei, dass die Steigungen entlang der Wupper-Vorsperre – bis auf einen Berg direkt nach dem Verlassen des Sportplatzes – recht flach sind.

Die beiden Parkplätze am Mühlenweg und an der Schnabelsmühle sind die Treffpunkte für gemeinsame Laufrunden an der Wupper-Vorsperre. Unter anderem trifft sich dort die Laufgruppe (LG) Hückeswagen mehrmals pro Woche. „Wir haben hier in der Region ein absolutes Paradies zum Schwimmen, Laufen und Radfahren“, sagt Robert Brüning. Bei den ein bis zwei Runden um die Vorsperre könne man sich gut unterhalten und die Gemeinschaft genießen.

Der überwiegend befestigte Boden aus Schotter und Asphalt kommt besonders Neueinsteigern und Ungeübten entgegen. In den gängigen Internet-Laufportalen gibt es für die 4,3 Kilometer-Strecke eingetragene Bestzeiten. Die Zeit von 13 Minuten und 40 Sekunden des Hückeswagener Ultraläufers Andrej Bullach zählt dazu.

Die Mitglieder der Hückeswagener Laufgruppe nutzen den bei Wanderern sogenannten Wasserweg an der Vorsperre als Trainingsrunde und auch als Ausgangspunkt für längere Strecken. „Es gibt eine große Winterrunde entlang der Bever-Talsperre, über Jostberg, Knevelsberg und zurück“, berichtet LG-Mitglied Wolfgang Hlusiak.

Als „Kanada-Runde“ bezeichnet die Gruppe die etwa 15 Kilometer lange Laufstrecke von der Vorsperre Richtung Hammerstein bis Kräwinklerbrücke in Radevormwald und zurück. „Das schafft man gut in eineinhalb Stunden“, sagt der 62-Jährige. Die Gruppe achtet dabei immer auf den Schwächsten, so dass sie wieder geschlossen am Ziel ankommt.