Ansichtssache : Stadtmarketing muss nun in Ruhe arbeiten

So präsentierte sich der neue Vorstand des Stadtmarketingvereins vor gut einem halben Jahr (v.l.): Frank Mombauer, Andrea Poranzke und Markus Beeh. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Meinung Hückeswagen An diesen Mittwochabend werden sich die Teilnehmer noch lange erinnern: Der Vorstand des Stadtmarketings redet bei einer denkwürdigen Aussprache Tacheles. Gebracht hat es inhaltlich nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tief durchatmen. Das mussten die Teilnehmer der Aussprache beim Stadtmarketing ganz sicher. Was sie zu hören bekamen, war in Form und Ton für Hückeswagen einzigartig, grenzwertig und nicht tolerierbar. Der Vorsitzende und der Geschäftsführer, die längst zurückgetreten sind, warfen mit Vorwürfen nur so um sich, bezichtigten und beschuldigten. Wie es schien, ohne Rücksicht auf Verluste. Was das alles sollte? Das bleibt das Geheimnis von Markus Beeh und Frank Mombauer. Gebracht hat es nichts. Allenfalls das Image des Stadtmarketing hat es beschädigt.

Schnell wurde vielen an diesem denkwürdigen Abend klar, dass es vor allem um verletzte Eitelkeiten ging, nicht um Inhalte, das Wohl der Stadt und seiner Bürger. Da verließen einige frühzeitig den Saal. Sie hatten genug gehört. Eine Aussprache als Abrechnung – kein guter Weg, für den sich Beeh und Mombauer da entschieden hatten. Was vor Wochen noch so klang, als ob sich die beiden ernsthaft darum bemühen, das Stadtmarketing auf neue Füße zu stellen, wurde mit einem Abend vom Tisch gefegt. Fazit: Plan gescheitert.

JOACHIM RÜTTGEN. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Als Erste zog Andrea Poranzke die Reißleine, die keine Grundlage für eine vernünftige Zusammenarbeit sah. Zu sehr hätten sich Mombauer und Beeh auf die Fahnen geschrieben, aus der Kleinstadt eine Event-Location zu machen, gab sie als Begründung an. Mombauer und Beeh folgten mit ihren Rücktritten. Fortan war das Stadtmarketing führungslos, wenngleich die Gewählten bis zur Neuwahl am Mittwoch im Amt bleiben.

Wenn die Mitglieder den Vorschlägen des erweiterten Vorstandes folgen, müssen Andrea Poranzke, Monika Winter und Dietmar Persian das Stadtmarketing wieder manövrierfähig machen. Es mag zwar etwas ramponiert sein, aber das sollte nichts daran ändern, dass es auch in Zukunft für ein lebenswertes Hückeswagen sorgt und für die Bürger ein liebenswertes Umfeld schafft. Das wäre gelebtes Stadtmarketing – und so hat es in den vergangenen Jahren bestens geklappt.

Insofern bietet der zweite Neuanfang jetzt die Chance zu einem richtigen Aufbruch in eine neue Zukunft. Dass Mombauer mittlerweile angekündigt hat, dass er keinen neuen Verein gründen wird, ist nur konsequent. Dafür hat er zu viel Porzellan zerschlagen und jegliche Grundlage für eine vernünftige Zusammenarbeit mit Werbegemeinschaft und Stadtmarketing zerstört. Mombauer hat das bei seinem Auftreten am Mittwochabend bewusst in Kauf genommen.