Bergische Zeitgeschichte : Neuer „Stolperstein“ kommt im November

Die Vorsitzende Iris Kausemann vor dem Archiv der Bergischen Zeitgeschichte (BZG) im Hückeswagener Schloss. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Rückblick hielt jetzt der Verein Bergische Zeitgeschichte. Aber auch Termine für 2019 standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung.

Die Jahresversammlung des Vereins für Bergische Zeitgeschichte (BZG) stand ganz im Zeichen des Rückblicks auf die umfangreichen Tätigkeiten. So verwies die Vorsitzende Iris Kausemann zum einen auf die BZG-Beteiligung am Tag der Offenen Tür im gemeinsamen Stadtarchiv von Wipperfürth und Hückeswagen als auch auf die Sternwanderung zur Bergischen Wanderwoche. „Die fand auf der Peterstraße unter dem Titel ‚Auf den Spuren von Peter Bode‘ statt. Auch in diesem Jahr werden wir wieder teilnehmen. Der Termin ist Donnerstag, 30. Mai. Es wird über die Kaiserhöhe zur TBH-Halle an der Schnabelsmühle gehen“, sagte Kausemann.

Am 9. November fand die Gedenkveranstaltung „Empfänger Unbekannt“ zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht in Wermelskirchen statt. „Wir haben am 22. September mit den Vorbereitungen dazu begonnen. Die Veranstaltung selbst war ein eindrucksvolles Erlebnis“, sagte Kausemann. Der BZG hatte in Zusammenarbeit mit der Kulturinitiative Wermelskirchen, der dortigen evangelischen Kirchengemeinde und dem Bergischen Geschichtsverein sowie dem Kammertheater Rheinland eine gut besuchte Gedenkveranstaltung organisiert. „Neben der szenischen Lesung von Wolfgang Müller-Schlesinger und Michael Meierjohann gab es in der Evangelischen Stadtkirche Wermelskirchen eine Gedenkandacht, an die sich ein Schweigemarsch zur Ausstellung ‚Und hier? Im Bergischen?‘ im Haus Eifgen angeschlossen hat.“ Dort fand auch ein gemeinsames Gespräch mit den Besuchern statt. „Ich war sehr überwältigt von der Resonanz, die zeigte, wie wichtig die Erinnerung in der heutigen Zeit geworden ist“, sagte Kausemann. Sie dankte dem ehemaligen BZG-Vorsitzenden Uwe Engelbracht, der die Veranstaltung moderiert hatte. „Im Zuge dieser Erfahrungen habe ich unsere Stolpersteine auf Hochglanz poliert.“

In diesem Zusammenhang verwies Kausemann darauf, dass im November die nächste Stolpersteinverlegung für Otto Fröhlich geplant sei. Der BZG konnte zudem im Oktober auf Elberhausen eine Bank einweihen, die durch die Erlöse der Bergischen Wanderwoche angeschafft werden konnte. Im November fand zudem eine Friedhofsführung mit Martina Rey in Gedenken an Franz Mostert statt.

Abschließend konnten sich die Vereinsmitglieder noch als Vorpremiere den neuen Imagefilm über die Geschichte der Bever-Talsperre ansehen. „Wir haben die Filmproduktion aus Vereinsmitteln mit unterstützt“, sagte Kausemann. Der Film kam offensichtlich gut an und weckte bei den Anwesenden große Begeisterung. Kausemann warf noch einen weiteren Blick in die Zukunft. „Bereits jetzt möchte ich am 20. September zum Vortrag von Wilfried Egerland über den großen Reformator Philipp Melanchton einladen“, sagte Kausemann.

(wow)