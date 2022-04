Neue Ortsgruppe : Fußgänger wollen sich besser organisieren

Welchen Platz nehmen Fußgänger im Verkehr ein? Ein Ortsverband des Fuss e.V. möchte sich in Zukunft dafür einsetzen. Foto: M. Boeckmann

Düsseldorf Auch Fußgänger wollen nun gemeinsam für ihre Interessen eintreten und gründen dafür einen Ortsverband des Vereins Fuss, der sich seit vielen Jahren für die Belange dieser Gruppe einsetzt.

Bereits seit 1985 gibt es den Fuss e.V., den Fachverband Fußverkehr in Deutschland, der eine Interessensvertretung der Fußgänger bildet. Auch in Düsseldorf gibt es bereits Mitglieder des Vereins, allerdings noch keine Ortsgruppe. Das soll sich morgen ab 16 Uhr ändern. Dann soll diese im Wirtshaus Heideröschen, Am Hain 44 gegründet werden.