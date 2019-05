St. Mariä Himmelfahrt : Sternsingeraktion 2020 schon in der Vorbereitung

Hückeswagen Gemeindereferentin Jutta Grobe startet in die Vorbereitung für die nächste Sternsingeraktion. Mit einem kleinen Kreis Interessierter kam sie zu einem ersten Treffen zusammen.

Ein erstes Treffen zur konkreten Planung findet am Donnerstag, 7. November, 16 Uhr, im katholischen Gemeindehaus statt. Dann werden die Mappen vorbereitet und die Routen der Gruppen geplant. Die erste Gewandausgabe erfolgt parallel zum Basar der katholischen Frauen, auch dafür benötigt Jutta Grobe dringend Unterstützung für etwa zwei Stunden. Die nächsten Gewandausgaben finden dann jeweils nach den Heiligen Messen am ersten und dritten Advent statt. Auch über die Gestaltung der Messen hat sich Jutta Grobe mit ihren Mitstreitern bereits Gedanken gemacht. Für das große Aufräumen im Gemeindehaus am Mittwoch, 8. Januar 2020, sucht sie fleißige Helfer. Ihr Appell richtet sich außerdem an alle Eltern, mal zu überlegen, ob das eigene Kind (egal ob katholisch oder evangelisch) nicht auch an der Aktion teilnehmen könnte. Die Mädchen und Jungen sind meist zwischen sieben und 13 Jahre alt. „Auch Jüngere sind willkommen, wenn die Eltern als Begleiter mitziehen“, sagt Jutta Grobe. Jeder dürfe sich so individuell und flexibel wie möglich einbringen.