Hückeswagener demonstrieren für den Frieden : Flashmob mit Symbolkraft

Hückeswagen Zu einer kurzen Friedensdemonstration hatte die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ für Sonntagnachmittag aufgerufen. Mitglieder, Lokalpolitiker und Besucher des „Frühlingsfestes“ warben für Frieden in der Ukraine.

Eine lange Menschenkette demonstrierte am Sonntagnachmittag im Zentrum die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ hatte zu einem kurzen Flashmob aufgerufen, an dem sich Mitglieder von CDU, Grünen, SPD, FaB und FDP sowie spontan einige Besucher des „Frühlingsfests“ beteiligt hatten. „Es ist uns bewusst, dass es Symbolpolitik ist und wir den Krieg in der Ukraine damit um keine Minute verkürzen können“, sagte SPD-Fraktionschef Jürgen Becker. Dennoch war es den Beteiligten wichtig, ein deutliches Zeichen für den Frieden in den Farben der ukrainischen Flagge zu setzen.