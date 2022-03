Ukrainische ESC-Gewinnerin Jamala : „Ich möchte, dass die ganze Welt unsere Stimme hört“

Berlin Die ukrainische Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin Jamala hat ihren Auftritt bei der deutschen Vorentscheidung für das ESC-Finale mit einem bewegenden Plädoyer für Frieden in ihrem Land verbunden.

„Mein größter Wunsch ist, dass der Krieg aufhört“, sagte Jamala (38) am Freitagabend in Berlin. Die Sängerin war mit ihren beiden Kindern unter dramatischen Umständen aus ihrer Heimat geflohen. Ihren Mann musste sie in der Ukraine zurücklassen.