Hückeswagen Künstler Sven Raik Bernick : Bildhauer versteigert Kunstwerk für Ukraine-Hilfe

Zwei rote, zerbrochene Kreuze in Epoxidhart des Hückeswagener Künstler Sven Raik Bernick brachten 200 Euro für Ärzte ohne Grenzen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Der Hückeswagener Künstler Sven Raik Bernick will den Erlös an die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ spenden. Ein Düsseldorfer hatte seine beiden Kreuze in Epoxidharz ersteigert.

Die Idee ist zwar nicht neu, aber trotzdem immer wieder schön, wenn sie funktioniert: Sven Raik Bernick, Hückeswagener Bildhauer mit Atelier in der roten Fabrik an der Wupper, hat auf der Social-Media-Plattform Instagram gesehen, dass mehrere Künstler einzelne Kunstwerke auf eine Versteigerungsplattform eingestellt haben, um auf diese Weise Gelder für die Ukraine-Hilfe zu generieren. „Ich habe mir gedacht: Das kann ich doch auch einmal im Kleinen ausprobieren“, sagt der Künstler.

So erschaffte er zwei quadratische Werke – rote Kreuze in Epoxidharz gegossen. „Die beiden habe ich dann für einen Tag, am 1. März, bei Instagram zur Versteigerung eingestellt“, berichtet Bernick. Als Startpreis habe er 50 Euro angesetzt. Vom Ergebnis sei er dann selbst ein wenig – und durchaus positiv – überrascht gewesen. „Am Abend sind 200 Euro zusammengekommen.“ Ersteigert hat das Kunstwerk ein Sammler aus Düsseldorf, der bereits mehrere Werke Bernicks gekauft hat.

„Es ist eine klassische Win-win-win-Situation – der Sammler freut sich darüber, dass er ein Kunstwerk ersteigert hat. Ich freue mich, dass ich etwas zur Ukraine-Hilfe beitragen kann. Und Ärzte ohne Grenzen können mit den 200 Euro irgendetwas Sinnvolles machen“, sagt Bernick. Ob er noch eine weitere Versteigerung machen werden, wisse er im Moment nicht. „Es war sehr spontan, ich bräuchte dazu natürlich auch ein entsprechendes Objekt“, sagt er. Ihm sei in erster Linie wichtig gewesen, sich in irgendeiner Form solidarisch zeigen zu können und etwas zu tun. „Für mich war es außerdem besonders, etwas selbst Geschaffenes zu Spendengeld machen zu können“, versichert der 27-jährige Bildhauer.

(wow)