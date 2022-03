Neue Publikation erschienen : Nationalsozialismus im Oberbergischen

Bergisches Land 28 Autoren aus Museen, Archiven, Forschungsstellen, Schulen und Geschichtsvereinen haben gemeinsam die Publikation „Indoktrination. Unterwerfung. Verfolgung – Aspekte des Nationalsozialismus“ herausgegeben.

Die nationalsozialistische Ideologie bestimmte fast alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Anhand historischer Quellen bieten die Beiträge Einblick in die Mechanismen der schrittweisen Indoktrinierung der Gesellschaft. „So lässt sich in der Schulchronik der ehemaligen Volksschule aus Waldbröl-Hermesdorf exemplarisch nachvollziehen, dass die Einflussnahme auch vor den Kleinsten nicht Halt machte“, heißt es in der Beschreibung zu der Publikation. Auch die Propagierung bestimmter Rituale und Rollenbilder im völkisch-rassistischen Sinne werde von den Autoren beleuchtet.

„Da zu vielen Inhalten bisher kaum Erkenntnisse vorlagen, mussten die Autorinnen und Autoren oftmals umfangreiche Grundlagenrecherchen leisten“, betont Museumsleiter Michael Kamp. Berichte über Einzelschicksale von Betroffenen komplettieren das Bild. So zum Beispiel über Edmund Schiefeling, dem Herausgeber der Zeitung Bergische Wacht, der Widerstand leistete und zeitweise zum Exil gezwungen war oder Gertrud Stockhausen, der Mutter des bekannten Komponisten, die Opfer der systematischen Ermordung von Menschen mit Behinderungen wurde, in der menschenverachtenden Terminologie der Nationalsozialisten „Euthanasie“ genannt. Die Publikation versteht sich in den Augen der Herausgeber als Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Geschichte, deren Erforschung in vielen Bereichen noch lange nicht abgeschlossen ist. Das 360 Seiten umfassende Buch im Hardcover-Einband kann im Museumsladen des Lindlarer Freilichtmuseums, über den Buchhandel oder via Postversand erworben werden.