Einsatz in Hückeswagen : Feuerwehr-Einsatz im Goethetal wegen Brand in Holzhütte

In einem Gartenhaus im Goethetal war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Feuerwehr

Hückeswagen Die Goethestraße war am späten Freitagnachmittag teilweise gesperrt, weil die Feuerwehr gegen ein Feuer in einem Gartenhaus am unteren Parkplatz vorgehen musste. Die Polizei ermittelt derzeit, was die Ursache des Feuers gewesen war.

Ein brennendes Carport an der Goethestraße war am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr der Feuerwehr gemeldet worden. Als der Löschzug Stadt und die Löschgruppen Herweg, Straßweg und Holte kurz darauf an der Einsatzstelle am unteren Parkplatz eintrafen, stellte sich die Lage laut Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus als „sehr unübersichtlich“ dar: „Ein Gartenhaus angrenzend an ein Wohn- und Geschäftshaus brannte im rückwärtigen Bereich in voller Ausdehnung. Parallel dazu drang dichter Rauch aus dem Kellergeschoss des angrenzenden Ladenlokals.“

Sofort war die Räumung der anliegenden Gebäude veranlasst worden und ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung von außen vor. Ein weiterer Trupp erkundete ebenfalls unter Atemschutz das Kellergeschoss des Ladenlokals. Nachdem ein Hochleistungslüfter den Qualm hinausgeblasen hatte, zeigte sich, dass sich der Kellerbrand nicht bestätigt hatte. Derweil wurde das Feuer im Gartenhaus gelöscht. Nach gut zwei Stunden wurde das Gebäude an den Eigentümer übergeben. Die Goethestraße war während des Einsatzes teilweise gesperrt.

Die Polizei hat die Brandermitt­lung aufgenommen.

(büba)