Hückeswagener Sportverein beschenkt junge Mitglieder : TVW hat einiges vor für „seine“ Kinder

Jecke Kinderfeier beim TVWinterhagen. Dabei trugen einige der kleinen Mitglieder auch T-Shirt‘s, die sie dank der Gutscheine des Vereins selbst anschaffen konnten. Darüber freuten sich auch der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Hausmann (hi., l.) und Personalleiter Dennis Decker (hi., r.). Foto: Jürgen Moll

Winterhagen Bunt geht’s jetzt zu im TV Winterhagen mit den neuen Vereinsshirts für Kinder und Jugendliche. Überhaupt plant der Vereine eine Reihe von Aktionen für seine jüngeren Mitglieder.

Es war ein farbenfrohes Bild, als die Kinder-Turngruppen des TVW am Veilchendienstag zur Karnevalsmusik in der Halle tanzten. Da reihten sich Indianer, Skelett, Harlekin, Astronaut und Pippi Langstrumpf aneinander und spielten sich gegenseitig die Luftballons zu, während von der Decke bunte Wimpelketten baumelten. Nach dem abgesagten Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“ und den ausgefallenen Kinder- und Erwachsenensitzungen war das bunte Treiben in der Sporthalle in Winterhagen eine willkommene Abwechslung. Die beiden Gruppenleiter Dennis Decker und Jana Lüttgen hatten alle Hände voll zu tun, die Kinder mit lustigen Spielen zu bespaßen.

Doch das ist nicht das einzige Angebot, das der TVW „seinen“ Kindern in der Pandemie macht. „Wir haben an alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren Gutscheine für T-Shirts verteilt“, berichtete Sportwart Dennis Decker. Damit können die Kinder ihr ganz persönliches T-Shirt (Größe, Form, Farbe) im Geschäft OGB-Schild von Inge Osenberg an der Islandstraße aussuchen, wo es mit dem Logo und Schriftzug des Vereins bedruckt wird. „Wir wollen in der Corona-Zeit speziell den Kindern etwas bieten“, fügte der 28-Jährige hinzu.

Die Gutscheine erhält auch zukünftig jedes noch nicht volljährige neue Vereinsmitglied. „Der ganze Sportbereich ist in der Pandemie etwas verhalten, aber die Mitglieder haben zu uns gehalten. Wir haben nicht mehr Abmeldungen als sonst auch“, berichtet der zweite Vorsitzende, Jürgen Hausmann. Pandemiebedingt mussten Sportgruppen manchmal wochenlang pausieren. Daher möchte der Vorstand jetzt für Ausgleich sorgen und auch etwas zurückgeben. „Wir haben dieses Jahr noch einiges für die Kinder geplant“, kündigte Decker an. So wurde beispielsweise eine Hüpfburg für Kleinkinder bis vier Jahre angeschafft. Gut vorstellen kann sich der Sportwart auch eine Erneuerung der Sprossenwand und ein Kinderfest im Sommer für alle Kindergruppen.

Dennis Decker ist seit einem Jahr erster Leiter Personal beim TVW. Als Übungsleiter und Vater von drei Kindern kennt er sich im Bereich des Kindersports gut aus. „Ich leite auch seit vielen Jahren die Kindergeburtstage, für die man am Wochenende die TVW-Halle mieten kann“, sagte er. Jetzt will er seine Erfahrung in die Vorstandsarbeit stecken, von der nicht nur die jungen Mitglieder des Vereins künftig profitieren sollen.