Hückeswagener Klubs profitieren von Förderprogramm : 52.598 Euro Landesmittel für fünf Sportvereine

Mit Fördermitteln über 30.150 Euro konnte der TV Winterhagen im vorigen Jahr unter anderem die Hauswand seiner Halle dämmen. Foto: Mühlinghaus

Hückeswagen Fünf Hückeswagener Sportvereine erhalten finanzielle Unterstützung aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ mit jeweils etwa 10.000 Euro. Anträge sind noch bis zum 30. Juni möglich.

Von Heike Karsten

Als das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen im September 2019 gestartet wurde, gab es noch keine Pandemie. Um so hilfreicher kamen die bewilligten Fördermittel bei den Vereinen an, konnten sie doch die Corona-Lockdowns dazu nutzen, ihre Sportstätten zu modernisieren. Die Landesregierung hat 300 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die lokalen Vereine in ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen und dabei zu helfen, den Investitionsstau bei der Sanierung und Modernisierung von Sportstätten abzubauen.

Zahlreiche Hückeswagener Vereine haben bereits davon profitiert, wie beispielsweise der TB Hückeswagen, der das Geld in eine moderne Heizungsanlage investiert hat.

Neuer Zaun auf den Plätzen des TC Blau-Rot an der Schnabelsmühle. Foto: Jörg Ehrkamp

Mit den aktuellen Förderbescheiden erhalten fünf Vereine aus der Schloss-Stadt zusammen 52.598 Euro an Fördermitteln, was einer Förderquote von 62 Prozent entspricht. Den Rest müssen die Vereine aus eigenen Mitteln stemmen.



HTC 73 Bereits zum zweiten Mal wird der Tennis-Club 73 mit einer Förderung in Höhe von 10.000 Euro bedacht. Im vorigen Jahr konnte der Tennisverein das Clubhaus an der Kölner Straße, die Zaunanlage am Tennisplatz und das Bewässerungssystem modernisieren. Mit den aktuellen Landesmitteln soll die Zaunanlage rund um das Clubhaus erweitert werden. „Im Zuge dessen planen wir auch eine Vergrößerung der Terrassenfläche”, berichtet Vorsitzender Dirk Karthaus. Diese bietet noch einen weiteren Vorteil: „Wir können dann besser mit dem Auto ans Clubhaus fahren, um Sachen ein- und auszuladen. Karthaus hofft, dass die Arbeiten bis zum Saisonbeginn Anfang April fertiggestellt sein werden. „Es hängt natürlich davon ab, wie schnell wir die Unternehmen bekommen.”

DLRG Die Ortsgruppe kann sich über eine Förderung von 11.030 Euro freuen. Gleich drei Modernisierungsmaßnahmen sind geplant: Die Rettungswache an der Bever-Talsperre soll eine digitale Schließanlage und eine neue Küche erhalten. Außerdem plant die DLRG Dacharbeiten an ihren Gebäuden. „Sobald der Bescheid über die Bewilligung der Fördergelder da ist, werden wir die Aufträge verteilen“, berichtet Vorsitzender Adrian Borner. Besonders die programmierbare Transponder-Schließanlage für die Wache und den Bootssteg soll die Vereinsarbeit erleichtern. „Es hat immer wieder zu Unmut geführt, wenn bei Austritten Schlüssel nicht zurückgegeben wurden.“