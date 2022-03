Schwerer Unfall in Hückeswagen : Autofahrerin frontal gegen Baum

Schwerer Unfall in Hückeswagen

Hückeswagen Die junge Frau wurde schwer verletzt aus dem Wrack geborgen. Einige Autofahrer versuchten während der Unfallaufnahme, die Einsatzstelle über einen mit einer Schranke versperrten Weg zu umfahren.

Die Kreisstraße 1 zwischen dem Tierfriedhof und Erlensterz war am frühen Freitagmorgen im Bereich des Wegs, der zum Wohngebiet Waager Delle führt, ein einziges Trümmerfeld – und inmitten dessen lag das Wrack eines blauen Kleinwagens auf der Seite. Seine Fahrerin, eine 21-jährige Hückeswagenerin, war gegen 4.45 Uhr gegen einen Baum am Straßenrand gefahren und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.