Attraktives Ferienprogramm in Hückeswagen : Große Vorfreude auf das Kinderdorf

David Visse und Andrea Poranzke nahmen am Sonntag die Anmeldungen für das Kinderdorf im Jugendzentrum entgegen. Eine Anmeldung ist nur persönlich möglich und kostet 120 Euro pro Kind inklusive Mittagessen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Etwa 100 Kinder wurden am Samstag für das Kinderdorf in den Sommerferien angemeldet. Das Team des Jugendzentrums hofft, nach den Corona-Lockerungen wieder ein umfangreiches Ferienerlebnisprogramm anbieten zu können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Der frühe Vogel fängt den Wurm – das dachten offenbar André und Jessica Kleinschmidt, als sie sich am Samstagmorgen eine Stunde vor der offiziellen Öffnungszeit vor dem Jugendzentrum (Juze) im Brunsbachtal postierten. Die Eltern wollten sichergehen, dass ihr neunjähriger Sohn für das Kinderdorf im Juli einen Platz erhält. „Während Corona ging das ja nicht, und die Kinder mussten in der Zeit auf so viel verzichten“, sagten die Eltern.

Die Leiter des Jugendzentrums, Andrea Poranzke und David Visse, hatten für die Anmeldung Nummern an die wartenden Eltern verteilt. Doch einen „Kampf“ um die beliebten Plätze des zweiwöchigen Ferienerlebnisprogramms gab es nicht. Nach der ersten Stunde hatte das Juze-Team schon 70 Anmeldungen vorliegen, bis zum Mittag wurden es dann noch etwas mehr. „Wir haben Platz für bis zu 200 Kinder“, kündigte Andrea Poranzke an. In diesem Jahr soll das Kinderdorf vom 18. bis zum 29. Juli wieder in gewohnter Weise und Größe aufgezogen werden – soweit die Corona-Regeln das dann zulassen. In 2020 und 2021 konnte lediglich ein Alternativprogramm in Kleingruppen angeboten werden.

Info Noch Plätze frei für die zwei Wochen im Juli Was? Das Kinderdorf ist ein päda­gogisches und integratives Ferien­erlebnisprogramm. Wann? Vom 18. bis 29. Juli werden die Kinder wochentags von 10 bis 16 Uhr (Frühbetreuung ab 8 Uhr) zu Dorfbewohnern. Wo? Das Kinderdorf findet rund um das Jugendzentrum und in der Mehrzweckhalle statt. Anmeldung Terminvereinbarung unter ☏ 02192/851056.

Jetzt steht das Programm größtenteils fest. Und das kann sich wieder sehenlassen: „15 Werkstätten sind geplant, 13 haben wir schon fest“, berichtete die Stadtjugendpflegerin. Mit dabei sind wieder die Seifen-, Näh-, Holz-, Glas-, Musik- und Hörfunkwerkstattt, die bei den teilnehmenden Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren immer gut ankommen. „Manche Werkstäten sind schon seit dem ersten Kinderdorf 2014 mit dabei“, sagte die Juze-Leiterin. Freuen können sich die Kinder auch auf die Angebote „Zirkus“, „Pfeil und Bogen“, „Graffiti“ und den Beatboxer Carlos, der schon am Alternativprogramm mit seiner coolen Art zum Liebling der Kinder wurde.

Gesucht werden noch Helfer und Werkstattleiter zur Unterstützung. „Für eine Kerzenwerkstatt hätten wir das komplette Material schon da. Wir sind aber auch in der Lage, neue Werkstätten zu kreieren“, zeigt sich das Juze-Team für neue Ideen offen. Die Mitarbeiter sollten mindestens 16 Jahre alt sein, willkommen sind aber auch ältere Personen, die mit Kinder arbeiten möchten. „Man muss dazu keine Ausbildung im sozialen Bereich haben“, versicherte Andrea Poranzke.

Schon im Dezember wurden Info-Flyer (www.juze-hueck.de) für das Kinderdorf verteilt, damit Eltern ihren Jahresurlaub planen können. Denn für berufstätige Eltern ist das Kinderdorf eine verlässliche Betreuungsmöglichkeit. Das kommt auch Uwe Pitzen entgegen, der mit Tochter Finja (6) zum Anmeldetag gekommen war. „Gerade nach der Zeit im Kindergarten hilft es uns sehr dabei, die langen Schulferien zu überbrücken“, sagte der Wermels­kirchener. Auch Lotta Führer sicherte sich am Samstag einen Platz. „Ich möchte am liebsten in die Glaswerkstatt“, sagte die Achtjährige. Ihr fünfjähriger Bruder wird in der Zeit von den Großeltern betreut. „Ein Kind bekommt man ja besser unter als zwei“, sagte Mutter Miriam Führer. Janina Borneck hatte ebenfalls ein Kind angemeldet. „Wir sind 2018 nach Hückeswagen gezogen, und die Nachbarskinder haben schon viel vom Kinderdorf erzählt“, erklärte die Mutter den Grund, warum ihre Tochter nun auch gerne mitmachen möchte.