Jugendzentrum Hückeswagen : Jugendzentrum mit Angebot in den Herbstferien

Jugendzentrum mit Angebot in den Herbstferien

Andrea Poranzke und ihr Stellvertreter David Visse freuen sich, dass die Angebote von den Kindern so gut angenommen werden. Foto: Jugendzentrum

Hückeswagen Für Kinder von sechs bis zwölf Jahren gibt es vom 12. bis 16. Oktober vormittags von 8 bis 14 Uhr ein kreatives Angebot.

Das Interesse bei den Eltern war groß, es liegen genügend Anmeldungen vor, so dass das Hückeswagener Jugendzentrum im Brunsbachtal in der ersten Herbstferienwoche von Montag bis Freitag, 12. bis 16. Oktober, jeweils in der Zeit von 8 bis 14 Uhr nochmal ein Ferienangebot durchführt. Ab 14 Uhr öffnet das Zentrum im Brunsbachtal dann normal für den offenen Treff bis 19 Uhr.