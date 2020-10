Ferienprogramm in Rheinberg : Jugendzentrum Zuff sorgt für gesellige Herbstferien

Das Zuff-Team mit Frank Haffmanns, Sebastian Sturm und Eileen Peters (v.l.) hat den Betrieb wieder hochgefahren. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Das Jugendzentrum Zuff hat nach den Lockerungen beim Lockdown seinen Betrieb für Jungs und Mädchen wieder hochgefahren. Es stehen Ausflüge auf dem Ferienprogramm.

() Das Jugendzentrum Zuff in Rheinberg bietet nach dem Lockdown mittlerweile wieder einige Kurse an und hat auch ein attraktives Programm für die Herbstferien erarbeitet. In der bald beginnenden unterrichtsfreien Zeit finden verschiedene Ausflüge statt.

Montag, 12. Oktober, geht’s zum Superfly nach Duisburg. Der Ausflug ist für Kinder ab zehn Jahren. Treffen ist um 15 Uhr am Zuff, wo die Kinder gegen 18.30 Uhr auch wieder eintreffen. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Am Dienstag, 13. Oktober, steigt eine Sportsnight in der Turnhalle am Schulzentrum. Die Aktion richtet sich an sportbegeisterte Jugendliche ab 14 Jahren und ist kostenlos. Los geht’s um 17 Uhr, Schluss ist gegen 21 Uhr. Am Mittwoch, 14. Oktober, ist Lasertag. Gespielt wird in Duisburg. Jugendliche ab zwölf Jahren treffen sich um 13.30 Uhr am Zuff. Mitfahren kostet 20 Euro. Rückkehr ist gegen 19 Uhr.

Donnerstag, 15. Oktober, feiern schwimmbegeisterte Kinder ab sechs Jahren von 14.30 bis 18 Uhr im Hallenbad eine coole Poolparty mit einem speziellen Aquatrack und ganz viel Wasserspielzeug. Der Eintritt kostet einen Euro. Am Freitag, 16. Oktober, geht’s zum Gruseln an Halloween in den Movie Park in Bottrop. Jugendliche ab 14 Jahren treffen sich um 15 Uhr am Zuff und sind um 23 Uhr wieder zurück. Der Ausflug kostet 20 Euro.

In der kompletten zweiten Herbstferienwoche bietet das Zuff-Team ein Betreuungsangebot für Kinder ab sechs Jahren. Von 7.30 bis 9.30 Uhr können die Kinder gebracht und zwischen 16 und 17 Uhr wieder abgeholt werden. Spannende Aktionen vor Ort und Ausflüge sorgen für Abwechslung. Ziel sind der Superfly in Duisburg, der Bauernhof in der Erlebnisoase Irrland in Kevelaer und das Rheinberger Hallenbad. Die komplette Betreuungswoche kostet 40 Euro. Ein warmes Mittagessen, kleinere Snacks und Getränke sind inklusive.

Alle Angebote und Ausflüge unterliegen den Corona-Auflagen. Eine Mund-Nasenbedeckung sowie angemessene Kleidung sollte jedes Kind und jeder Jugendliche immer dabei haben. Anmeldungen werden ausschließlich im Zuff entgegengenommen. Infos gibt es unter Tel. 02843 60706 oder per Mail an Frank.Haffmanns@Zuff07.de oder Sebastian.Sturm@Zuff07.de.

Jeden Montag ist das Jugendzentrum ab 15 Uhr für Mädchen ab der fünften Klasse geöffnet. Am Mädchentag haben die Mädels das komplette Gebäude für sich und können sich bis 20 Uhr im Zuff austoben. Dienstags trifft sich am Spielmobil vor der Begegnungsstätte in der Reichelsiedlung eine Jungengruppe. Jungs zwischen sieben und zwölf Jahren gehen dann entweder in die Begegnungsstätte oder machen gemeinsam Action auf dem Spielplatz.

Mittwochs kommt im Jugendzentrum zwischen 16 und 18 Uhr eine neue Jungengruppe zusammen. Wer Lust hat, kann hier einfach vorbeikommen und bei wechselndem Programm Spaß haben. Das Angebot richtet sich an alle Jungs ab der fünften Klasse.

(RP)