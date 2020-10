Bever-Talsperre in Hückeswagen : Munition an der Bever gefunden

Gefährlicher Fund an der Bever-Talsperre: Ein Saziergänger entdeckte am Mittwochnachmittag weitere Munition und Granaten. Foto: Ordnungsamt

Niederlangenberg Am Uferbereich der Bever-Talsperre wurden wieder Kampfmittel entdeckt.

Das extreme Niedrigwasser der Bever-Talsperre hat weitere Munition und Granaten freigelegt. Nachdem bereits am 24. September Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurden, berichtete die Polizeileitstelle des Kreises am Mittwoch gegen 14.50 Uhr über einen weiteren Fund am Uferbereich und bat das Hückeswagener Ordnungsamt, den Fundort abzusperren.

Ein Spaziergänger war auf die Munition gestoßen, hatte sie sich aber nicht nur angeschaut, sondern auch angefasst. „Mein dringender Appell bei weiteren Funden durch Spaziergänger: Polizei oder Ordnungsamt verständigen und nicht anfassen“, sagt Kissau. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes sperrte den Bereich am Mittwoch ab und wartete auf den Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf mit Sitz in Köln, der am Mittwochnachmittag aber noch einen weiteren Einsatz in Aachen hatte und deshalb eine weitere Anfahrt in Kauf nehmen musste.