Hückeswagener Grundschulen : Grundschüler freuen sich über digitale Tafel

Wiehagen Der Förderverein der Grundschule Wiehagen stattet einen weiteren Klassenraum mit einem interaktiven Whiteboard aus. Möglich gemacht hat das eine Online-Spendenkampagne.

Quietschende Kreidestriche, Gänsehaut und der Tafeldienst mit dem nassen Schwamm gehören in der Wiehagener Gemeinschaftsgrundschule an der Blumenstraße fast vollständig der Vergangenheit an. Stattdessen schreitet die multimediale Ausstattung mit großen Schritten voran. Der Schulförderverein hatte es sich im Dezember 2019 zum ehrgeizigen Ziel gemacht, über eine Online-Spendenkampagne insgesamt 5000 Euro zu sammeln, um einen weiteren Klassenraum mit einem sogenannten Whieteboard auszustatten.