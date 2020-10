Industriekultur in Hückeswagen : Den Beruf zum Hobby machen

Regelmäßig im Einsatz: Die Montagsrunde des Vereins Drei-Städte-Depot. Der Vorsitzende Karl-Heinz Vossenbrecher (r.) und sein Stellvertreter Artur Krzyzanowski (links daneben) mit den Kollegen bei der Arbeit freuen sich vor allem auch über jüngere Interessierte. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Jeden Montagvormittag treffen sich 13 bis 15 ehrenamtliche Mitarbeiter in der Halle des 3-Städte-Depots an der Peterstraße 75. Sie bereiten historische Industriemaschinen wieder auf.

Jeden Montagvormittag kehrt Leben in die große Halle an der Peterstraße ein. Sonst stehen die historischen Maschinen, die der Verein 3-Städte-Depot sammelt, herrichtet und ausstellt, still nebeneinander. Damit die Zeitzeugen aus Holz und Stahl ausgestellt, betrachtet und ausprobiert werden können, muss viel Arbeit investiert werden. Oft sind die Maschinen, die dem Verein von Unternehmen oder Privatpersonen gespendet werden, in einem zumindest überholungsbedürftigen Zustand.

„Im Schnitt sind 13 bis 15 Leute da, die Spaß an der Sache und Freude am Reparieren der alten Maschinen haben“, sagt Vorstandsmitglied Barbara Mosblech. Das sei sehr erfreulich. Einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist Frank Franzke. „Ich bin gelernter Graveur und seit vier Jahren im Ruhestand“, sagt er. Genauso lange ist Franzke auch im 3-Städte-Depot aktiv. Ein Nachbar, der auch im Verein ist, habe ihn angesprochen, ob er sich nicht einmal eine Graviermaschine aus dem Jahr 1970 näher ansehen wolle. „Ich kenne diese Maschine tatsächlich schon seit meiner Ausbildung. Sie hat mich durch mein ganzes Berufsleben begleitet“, sagt Franzke und schmunzelt. Er habe die Maschine wieder flott gemacht und konnte sie dann beim damaligen Tag der offenen Tür im Depot vorführen. „Wir konnten dann etwa für Kinder Türschilder gravieren“, sagt Franzke. Gerade kümmere er sich um eine Elektrograviermaschine, die ebenfalls schon 40 oder 50 Jahre alt sei. „Die gibt es heute gar nicht mehr“, sagt er. Für Franzke ist sein Engagement im 3-Städte-Depot gleich aus zweierlei Hinsicht positiv. „Zum einen ist es mittlerweile so, dass wir uns hier als Freunde treffen, die ein gleiches Interesse haben – nämlich die Arbeit an historischen Maschinen“, sagt er. Auf der anderen Seite sei es aber auch so, dass er auf diese Weise auch im Ruhestand noch ein wenig seinen Beruf ausüben könne. „Das ist gut. Ich habe sozusagen meinen Beruf im Ruhestand zum Hobby gemacht“, sagt er und schmunzelt.

Info Treffen findet jeden Montagvormittag statt Gruppe Derzeit treffen sich zwischen 13 und 15 Interessierte immer montags von 9.30 bis 13 Uhr in der Halle des 3-Städte-Depots an der Peterstraße 75. Kontakt Bei Rückfragen hilft der Vorsitzende Karl-Heinz Vossenbrecher, Tel. 02192 931009, oder 0170 7913864 weiter.

www.3-staedte-depot.com

Ein weiteres Ziel sei es aber auch, gerade Jugendlichen die Technik von früher zu zeigen und praktisches Wissen zu vermitteln. Willi Oldiges ist als Vertreter der Montagsgruppe auch im Vorstand vertreten. „Wir haben verschiedene Berufsgruppen vertreten – Elektriker, Werkzeugmacher, Graveure oder Techniker -, die noch Spaß an der Arbeit haben. Und Zeit mitbringen. Die Mitarbeiter übernehmen Patenschaften für einzelne Maschinen und restaurieren sie“, sagt Oldiges. Das Ziel, besonders Jugendlichen einen Einblick in historische Industriemaschinen zu geben, erweitert Oldiges auf alle Interessierten. „Wir möchten die Öffentlichkeit für diese Maschinen und die Geschichte dahinter begeistern“, sagt er. Dazu würden auch immer neue alte Maschinen gesucht. „Sie müssen älteren Datums sein, das ist eine Voraussetzung. Die meisten Maschinen stammen aus bergischen Industriezweigen“, sagt Oldiges. Im Moment suche der Verein etwa eine Flächenschleifmaschine. „Gerade wird von einem Mitarbeiter eine Feilenhaumaschine wiederhergerichtet“, sagt er. Eine andere Maschine, die im Moment in Bearbeitung ist, kommt vom Unternehmen Barmag.