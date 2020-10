Freizeit in Dormagen : „Zauberhaftes Waldgeflüster“ bei der 17. Tannenbuschwoche

Von der Natur-Kunstwerkstatt über Waldgeflüster bis zum Waldbaden – die Tannenbuschwoche bietet viele kostenlose Aktionen und Vorträge. Foto: Stadt Dormagen

Delhoven Viele kostenlose Angebote gibt es bei der 17. Dormagener Tannenbuschwoche vom 11. bis 18. Oktober. Die Kurse in der Natur wurden „abgespeckt“, die Teilnehmer müssen sich im Vorfeld anmelden.

Die Dormagener Tannenbuschwoche ist beliebt, besonders bei Familien. Und so wird es sicher auch bei der 17. Auflage der Woche sein, die wegen Corona aus dem Mai in den Oktober (11. bis 18.) verlegt und „abgespeckt“ wurde. Die kostenlosen Angebote wurden auf weniger Teilnehmer umgestaltet.

Ein „Zauberhaftes Waldgeflüster“ erwartet die Besucherinnen am Sonntag, 11. Oktober, im Naturerlebnispark Tannenbusch. Von 14 bis 16 Uhr lädt Biologin und Waldpädagogin Nina Keßler Frauen zu Sinnes- und Achtsamkeitsübungen in der Natur ein. Am Montag, 12. Oktober, startet die „Waldabenteuerwoche“, in der Ferienkinder bis Freitag, 16. Oktober, täglich von 14 bis 17 Uhr spannende Erkundungen machen können. Kosten: 120 Euro pro Kind. Anmeldung unter 0176 21688917 ist erforderlich.

In die Natur-Kunstwerkstatt lädt Kunsttherapeutin Tanja Beyenburg für Dienstag, 13. Oktober, um 14 und 16 Uhr Kinder zwischen vier und zehn Jahre ein. Anmeldung unter 0170 9775407 ist erforderlich. Zudem möchte Thomas Braun von der Biologischen Station vor allem Familien mit Kindern bei einer Exkursion Einblick in die heimische Insektenwelt mit Spinnen, Asseln und anderen Gliederfüßern vermitteln. Der Rundgang startet am Mittwoch, 14. Oktober, um 16 Uhr am Geopark. Anmeldung unter 02133 50230.

Einen Kurzurlaub für Gehirn und Körper verspricht das Angebot „Waldbaden“ am Donnerstag, 15. Oktober, 14 bis 17 Uhr. Waldpädagoge Hermann Schmidt will dabei in den Wald mit allen Sinnen „eintauchen“. Wer es noch etwas abenteuerlicher mag, kann von 20.30 bis 1 Uhr am Kursus „Nachts zwischen Bäumen schweben“ teilnehmen. In großen Hängematten soll der Tannenbusch in der Stille der Dunkelheit erlebt werden. Anmeldungen unter 02133 272625.

Zwei Wanderungen durch den Tannenbusch stehen am Freitag, 16. Oktober, um 16 Uhr auf dem Programm. Die Wanderfreunde Dormagen bieten eine fünf Kilometer und eine zehn Kilometer lange Strecke an. Anmeldung ist erforderlich unter 02133 41807 (fünf Kilometer) oder unter 02133 274050 (zehn Kilometer). Für Radsportler bietet der ADFC am Samstag, 17. Oktober, ab 14 Uhr eine Radtour rund um den Tannenbusch an. Anmeldung unter 02133 61634 ist erforderlich.

Wie man Vulkangestein und Granite erkennen kann, ist am Sonntag, 18. Oktober ab 15 Uhr bei einer Führung durch den Geopark, der 40 Jahre alt wird, zu erfahren. Anmeldungen nimmt Georg Waldmann unter 02161 4026883 entgegen.