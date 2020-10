„(D)ein Euro für Hückeswagen“ : Aus vier Projekten zwei auswählen

Auch ein Insektenhotel hat der Förderverein schon realisiert, hier mit dem Beiratsvorsitzenden Frank Jeschke. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ feiert fünfjähriges Bestehen mit einer besonderen Abstimmungsaktion. So soll gewährleistet sein, dass 2020 noch zwei Projekte realisiert werden.

Von der Corona-Pandemie blieb auch der Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ nicht verschont. Jetzt sollen die Aktivitäten langsam wieder hochgefahren werden. Und so startete am Donnerstag eine neue Abstimmungsrunde unter den Mitgliedern, die schon für Mai geplant war. „Wir feiern unser fünfjähriges Bestehen, da haben wir uns ein besonderes Format überlegt“, sagt der Beiratsvorsitzende Frank Jeschke. Es soll erstmals nach dem Prinzip „2 aus 4“ abgestimmt werden. Das heißt konkret, dass von vier Vorschlägen die beiden mit den meisten Stimmen realisiert werden sollen. Der Verein will so nicht nur das kleine Jubiläum würdigen, sondern auch sicherstellen, dass zumindest zwei weitere Projekte 2020 angegangen werden. Darüber hinaus befindet sich das Projekt „Bebilderung der Stromkästen in Wiehagen“ noch in der Umsetzung.

Folgende vier Projekte stehen im Oktober zur Wahl:

■ Sanierung des Brunnens am Weberdenkmal an der Ecke Islandstraße/Waidmarktstraße Mittlerweile ist die Technik veraltet und soll auf den neuesten Stand gebracht werden, um den gesetzlichen Bestimmungen zu genügen. Auch soll ein Garten-Landschaftsbauunternehmen dem kleinen Areal eine neue Optik verpassen. Ursprünglich war der Bürgerbrunnen vom mittlerweile aufgelösten Heimat-, Verkehrs- und Verschönerungsverein sowie der Sparkasse und der BEW gestiftet worden. Ziel ist es, dass das Wasser im Frühjahr wieder sprudelt und die Ecke zum Hingucker wird.

■ Schlechtwetterunterstand an der Radtrasse nahe der Karquelle und einer Aussichtsplattform Der Verein denkt an eine Art Unterstand ähnlich dem Buswartehäuschen an der Bahnhofstraße – inklusive Bank und Mülleimer. „Wir können uns auch eine Hinweistafel für die ortsansässige Gastronomie und die Ausstattung mit einem Wartungsset für Fahrräder vorstellen“, sagt Jeschke.

■ Beton-Kicker für die Schulhöfe an Real- und Hauptschule Diese massiven Spielgeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen, jedoch mit einer Gemeinsamkeit: Sie sind einigermaßen sicher vor Vandalismus. Ob man ein offenes System wählt, also einen Kicker ohne Abdeckplatte, wo man den Ball hineinwirft, oder ein geschlossenes, ist noch nicht entschieden. Auf jeden Fall sollen beide Schulen ein Gerät bekommen.

■ Umstellung der Weihnachtsbeleuchtung (Rentier mit Nikolaus) über der Bahnhofstraße auf LED Jedes Jahr kümmern sich die Handwerker darum, dass Hückeswagen im festlichen Weihnachtsglanz erstrahlt. Mittlerweile bietet sich schon allein aus Energiespargründen ein Ersatz an – und auch die Technik und das Equipment sind in die Jahre gekommen.

Abgestimmt werden kann wie gewohnt per E-Mail an info@1eur-hw.de, per Post: Brüder-Grimm-Straße 36, 42499 Hückeswagen, per Einwurf in den Briefkasten am Bürgerbüro am Bahnhofsplatz oder bei den bekannten Vorstands- oder Beiratsmitgliedern. Gezählt werden alle Stimmabgaben zwischen dem 1. und 31. Oktober.