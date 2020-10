Hückeswagener Ortsteile : Verwurzelt in Linde

Hans-Georg Peppinghaus hat seine Liebe zur Natur auch auf seine Kinder übertragen. Die wohnen nämlich mittlerweile ebenfalls beide „auf der Linde“. Foto: Jürgen Moll

Linde Hans Georg Peppinghaus lebt seit 76 Jahren „auf der Linde“. Er genießt in seinem Geburtsort die Nähe zur Natur. Der 76-Jährige hat bereits in zwei der fünf Häusern in der Hofschaft gelebt.

Hans Georg Peppinghaus ist Dorfältester. „Ja, ich bin mit meinen 76 Jahren tatsächlich der älteste Anwohner auf der Linde“, sagt er und lacht. Geboren ist er ebenfalls in der nur fünf Häuser zählenden Hofschaft direkt an der Bundesstraße 483. Allerdings in einem anderen Haus, als dem, in dem er heute lebt. „Meine Eltern haben im damaligen Haus Nummer 116 gewohnt. Erbaut wurde es von meinem Urgroßvater. Es ist ein altes Fachwerkhaus, das auch heute noch bewohnt ist“, sagt er. Damals habe er mit den Eltern und zwei Geschwistern zusammen in einem Zimmer geschlafen. „Wir waren zwei Familien, die in diesem kleinen Häuschen gewohnt haben“, sagt der 76-Jährige.

Aus seiner Kindheit erinnere er sich vor allem noch an das Plumpsklo, das sich neben dem Haus befunden habe. „Ich musste meine kleine Schwester immer dorthin begleiten, wenn es dunkel war“, sagt Peppinghaus und schmunzelt.

Info Deutscher Meister im Moto-Cross Sportler Hans Georg Peppinghaus ist ein sportlicher Typ – und ein erfolgreicher Sportler. 1972 wurde er zum ersten Mal Deutscher Meister im Moto-Cross. Mit seinem Rennpartner Herbert Simon fuhr er von einem Sieg zum nächsten, sogar Vize-Europameister wurden die beiden. Beifahrer Peppinghaus war im Beiwagen dafür zuständig, dass die Maschine bei den hohen Geschwindigkeiten und den engen Kurven im Gleichgewicht blieb.



Siegermaschine Die Maschine, mit der die beiden ihre Titel holten, steht heute im Originalzustand im Museum der IG Bismarck in der Schlossmacher-Galerie in Radevormwald.

Eine weitere Erinnerung aus jener Zeit, die er möglicherweise mit einigen älteren Hückeswagenern teilt, sie die an Milchmann Günter. „Der hatte hier sein Haus, daneben waren ein Teich und ein Kühlhaus, wo er die Milch kühlte, ehe er sie im Stadtgebiet ausfuhr“, sagt der 76-Jährige. Milchmann Günter habe aber noch eine weitere Rolle im Leben von Hans Georg Peppinghaus gespielt. „Beziehungsweise seine Mutter Adele. Denn von ihr hat mein Vater das Grundstück gekauft, auf dem dann mein heutiges Wohnhaus gebaut wurde“, sagt er. Damals, so ergänzt er, habe der Quadratmeter Bauland 50 Pfennige gekostet. „Ich war zwölf Jahre, als die ersten Planungen losgingen und 14 Jahre, als dann gebaut wurde“, sagt Peppinghaus.

Auch um den Bau ranken sich einige Erinnerungen. Etwa an die Ausschachtung des Kellers. „Das hat mein Vater ganz alleine und mit Hacke und Schaufel gemacht. Jeden Tag nach seiner Arbeit ist er nach Hause gekommen und hat eine Mistkarre des benachbarten Bauern Selbach mit Aushub befüllt. Eine unglaubliche Leistung“, sagt Peppinghaus. Daher habe er auch das Werkzeug aufgehoben, das sein Vater dafür verwendet habe. „Das halte ich in Ehren, da passe ich immer noch drauf auf“, sagt er ernst.

Mit dem neugebauten Haus hat sich die Zahl der Häuser „auf der Linde“, wie man sagt, um eines auf die Zahl von fünf erhöht. „Dabei bleibt es auch. In dieser Gegend bekommt man heutzutage keine Baugenehmigung mehr“, sagt der 76-Jährige. Auch sein Vater habe nicht einfach so bauen dürfen. „Er musste den Nachweis von Tierhaltung erbringen, sonst hätte er keine Genehmigung bekommen. Deswegen hatten wir kurze Zeit Hühner, zwei Schafe und ein Schwein“, sagt Peppinghaus.

Die namensgebende Linde gebe es heute nicht mehr. „Die stand lange Jahrzehnte neben meinem Geburtshaus. Aber irgendwann war sie leider faul und musste gefällt werden“, sagt Peppinghaus. Den Baum habe auch sein Urgroßvater gepflanzt, als er das Haus gebaut habe. „Ich weiß nicht genau, ob es das älteste Haus auf der Linde ist, aber es könnte auf jeden Fall gut sein“, sagt Peppinghaus.

Der 76-Jährige ist genauso tief in seinem Heimatort verwurzelt, wie es wohl jener Baum gewesen sein musste. „Mich hat man hier nie wegbekommen – und man wird das auch nicht mehr schaffen“, sagt er schmunzelnd. Es sei vor allem die Nähe zur Bever und dem Wald, die er so liebgewonnen habe. Und das sagt er, auch wenn sich das Zusammenleben auf der Hofschaft naturgemäß über die Jahrzehnte verändert habe. „Es gibt keine alten Anwohner mehr, es sind viele neue dazugekommen. Es sind unterschiedliche Generationen. Aber wenn man Hilfe braucht, kann man sich auf die Nachbarn verlassen“, sagt er.

Früher sei es indes öfter so gewesen, dass man sich am Abend auf ein Bierchen getroffen habe. „Das ist heute eher selten. Am ehesten vielleicht noch zu den Osterfeuern. Dann kommt man schon zusammen“, sagt der 76-Jährige.