Zwischen Leverkusen und Burscheid : Neue Fahrbahndecke: A 1 in Richtung Köln am Wochenende gesperrt

Neue Fahrbahndecke: A 1 in Richtung Köln am Wochenende gesperrt

Am kommenden Wochenende wird auf der A 1 zwischen Leverkusen und Burscheid wieder gearbeitet. Die Fahrbahn in Richtung Köln wird ab Freitagabend gesperrt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Burscheid An diesem Wochenende werden auf der Autobahn 1 die Sanierungsarbeiten der Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Köln fortgesetzt. Von der Anschlussstelle Burscheid bis zum Autobahnkreuz Leverkusen wird die Strecke gesperrt: von Freitag, 2. Oktober, ab 22 Uhr, bis Montag, 5. Oktober, um 5 Uhr.

Für die Sperrung in Richtung Köln ist eine großräumige Umleitung ab dem Kreuz Wuppertal-Nord ausgewiesen. Sie führt über die A 46 in Richtung Düsseldorf bis zum Kreuz Hilden und weiter über die A3 in Richtung Köln. Zwischen dem Kreuz Wuppertal-Nord und der Anschlussstelle Burscheid sind alle Anschlussstellen – auch Burscheid – weiter zu erreichen. Von einer Umfahrung der Sperrung ab der Anschlussstelle Burscheid wird dringend abgeraten. „Weniger Fahrzeit braucht man über die ausgeschilderte großräumige Umleitung, die nur etwa fünf Kilometer mehr Strecke bedeutet“, schreibt Straßen NRW.