Brüder-Grimm-Straße in Hückeswagen : Kinder stürmen neuen Spielplatz

Lange hat es gedauert, jetzt endlich ist der Spielplatz am Dierl wieder komplett. Am Freitagmorgen konnten sieben Kinder aus dem AWO-Familienzentrum Margarete Starrmann den Spielplatz an der Brüder-Grimm-Straße wieder in Besitz nehmen. Im Mai war das bisherige Spielgerät wegen Einsturzgefahr abgerissen worden. Und die Kinder hatten ihren Spaß beim Spielen, nachdem sie auf das Kommando von Bürgermeister Dietmar Persian das mit Flatterband noch abgesperrte Spielgerät erstürmt hatten. „Richtig toll ist das hier“, sagt die fünfjährige Sophie. Ihre Freundin Emelie lacht zustimmend und klettert schnell wieder hoch. wow