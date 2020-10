Kostenpflichtiger Inhalt: Anmeldungen in Düsseldorf : Wie Eltern auch ohne Info-Tage eine gute Schule und Kita finden

Jessica Korte und ihr Sohn Lennard haben sich für die katholische Grundschule an der Fuldaer Straße (im Hintergrund) entschieden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Wer sein Kind in einer Kita oder Schule in Düsseldorf anmelden will, muss derzeit mit Einschränkungen rechnen. Rundgänge oder eine Teilnahme am Unterricht sind nicht möglich. Trotzdem gibt es zahlreiche Angebote, die Eltern und Kindern bei ihrer Entscheidung helfen.