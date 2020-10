Fest in Hämmern : Reibekuchen in Hämmern gibt es 2020 „to go“

Reibekuchen in Hämmern gibt es 2020 „to go“

Fest in Hämmern

Leckere Reibekuchen in Hämmern – am Sonntag, 10. Oktober, ab 10.30 Uhr werden sie ausgegeben. Foto: Jürgen Löhr

Hämmern Die Schützen aus Hämmern verzichten am Sonntag, 11. Oktober, aus Sicherheitsgründen auf den geselligen Verzehr vor Ort, können allen Gästen aber dennoch die nach altem Rezept gefertigten und mit Handarbeit aus 150 Kilo Kartoffeln hergestellten Reibekuchen anbieten.

Auf das große Reibekuchenfest der St. Hubertus-Schützen am Schützenhaus in Hämmern freuen sich auch viele Hückeswagener jedes Jahr. Doch wegen der Corona-Pandemie ist dieses Jahr alles anders. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir nach enger Absprache mit dem Ordnungsamt dennoch unsere schmackhaften Reibekuchen anbieten können, als Reibekuchen to go“, berichtet Geschäftsführer Jürgen Löhr. Die Aktion läuft unter dem Motto „Vorbeikommen, Reibekuchen kaufen, zu Hause genießen“.