Kultur-Haus Zach Hückeswagen : Das chaotische Leben eines Single-Dads

Hückeswagen Der Comedian Andreas Weber gastiert am Samstag, 14. September, mit seinem neuen Programm „Single Dad – Teilzeit alleinerziehend“ im Kultur-Haus Zach.

Wäsche waschen, Essen kochen, Klamotten kaufen – alles Frauensache? Ganz sicher nicht. Das weiß auch Single-Dad Andreas Weber, der als frisch gebackener Junggeselle vor den Herausforderungen der Erziehung zweier pubertierender Söhne steht. In seinem Solo-Programm „Single Dad – Teilzeit alleinerziehend“, das er am kommenden Samstag im Kultur-Haus Zach präsentiert, wird Weber zum Ratgeber für geschundene Männer-Nerven und bietet der Frauenwelt Einblicke in die Psyche des angeblich starken Geschlechts. „Mit durchaus kreativen Erklärungen präsentiert Andreas Weber eine Weltsicht, die mitunter mehr als nur zart nach Ausrede riecht“, schreibt Stefan Noppenberger vom Trägerverein in einer Pressemitteilung. Das Publikum könne sich auf wahrhaft männliche Comedy mit einer dicken Prise Charme freuen.