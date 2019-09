Altstadtfest Hückeswagen : Kulturelle Vielfalt, Kaffee und Kuchen im Kultur-Haus Zach

Das kulturelle Altstadtfest-Programm im Kultur-Haus Zach eröffnete am Samstag die Tanzgruppe von Waldemar Bartel. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Obwohl das Kultur-Haus Zach erst vor knapp acht Jahren eröffnet wurde, gehört sein Programm mittlerweile fest zum Altstadtfest dazu.

Wenn es einem am Wochenende draußen zu bunt oder zu nass wurde, bot sich ein Abstecher ins „Altstadtfest-Café“ im oberen Island an. Dort konnten sich die Besucher bei einer Tasse Kaffee, einem Stück Kuchen oder einem Backfisch stärken. Zudem gab’s drumherum ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Den Anfang machte am Samstagmittag die Tanzgruppe von Waldemar Bartel mit einer viel beklatschten Darbietung. Das freute Stefan Noppenberger vom Trägerverein besonders: „Die Jugend-, Hip-Hop- und Breakdance-Gruppen finden im Haus statt, und deswegen ist es schön, dass sie sich im Rahmen des Altstadtfestes der Öffentlichkeit präsentieren.“