Szene : Programm im Kultur-Haus Zach zum Altstadtfest

Die Gruppe „No. 4 Mill Street" ist am kommenden Samstag, 15 und 16.45 Uhr, gleich zweimal zu Gast im Kultur-Haus Zach und präsentiert irischen Folk. Foto: P. Jahnke

Hückeswagen Das eifrige Team im Kultur-Haus Zach sorgt auch am kommenden Wochenende wieder für jede Menge Kulinarisches sowie ein vielseitiges kulturelles Unterhaltungsprogramm mit viel Live-Musik, Gesang und Tanz im Altstadtfest-Café.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Altstadtfest ohne Programm im Kultur-Haus Zach ist nicht denkbar. Und so sorgt das eifrige Team auch am kommenden Wochenende wieder für jede Menge Kulinarisches sowie ein vielseitiges kulturelles Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik, Gesang und Tanz im Altstadtfest-Café. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr. „An beiden Tagen können sich die Besucher bei uns mit frischen Waffeln oder selbst gebackenem Kuchen bei einer Tasse Kaffee oder Tee stärken und dabei ein kulturelles Programm genießen“, kündigt Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins, an. Draußen auf dem Parkplatz gibt es „Siggis Backfisch“.

Am Samstag beginnt das Programm um 12 Uhr. Dann präsentieren sich Tanzgruppen des Tanzlehrers Waldemar Bartel. Der Wermelskirchener bietet seit zwei Jahren jeden Mittwoch verschiedene Tanzkurse im Kultur-Haus Zach an – von Hip Hop und Breakdance bis hin zu Paar- und Hochzeitstänzen. Um 15 und 16.45 Uhr kommen Folk-Fans auf ihre Kosten, denn die Gruppe „No. 4 Mill Street“ präsentiert „Gentle Music from Celtic Countries“. Die Musiker spielen Klänge aus Irland und Schottland. Am Sonntag wird das Programm im Kultur-Haus Zach um 12.30 Uhr fortgesetzt mit Gästen aus der Partnerstadt Etaples-sur-Mer. „Die Musikformation der ,Les Bons Z´Enfants’ präsentiert Musik und französische Folklore und wird den Flair der französischen Partnerstadt aufleben lassen“, schreibt Bauer in seiner Ankündigung.

Während der beiden Festtage ist auch die Ausstellung des Künstlers Guido Scholz zu sehen. Der gebürtige Wuppertaler zeigt seine abstrakten Acrylkompositionen. Wer mit dem Künstler ins Gespräch kommen möchte, sollte am Samstag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr ins Kultur-Haus Zach kommen, denn dann ist Guido Scholz auch anwesend. Neben Informationen und Erklärungen zu seinen Bildern hat der Künstler viele weitere kleinformatige Acrylkompositionen dabei, die die Besucher kaufen können.