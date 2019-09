Hückeswagen : Stadt als „Bauherr“ von Insektenhotels

Insektenhotel in komfortabler Größe will jetzt auch die Stadt aufstellen. Foto: LVR-Klinik

Hückeswagen Die Stadt will zehn große Insektenhotels in Hückeswagen aufstellen. Darüber informierte die Verwaltung jetzt im Planungsasschuss die Politik.

Die Hotellerie erfährt gerade einen regelrechten Boom in Hückeswagen – allerdings beschränkt sich das florierende Gewerbe auf Insektenhotels. Der Ein-Euro-Verein will zehn davon im Stadtgebiet aufstellen. Drei weitere der „gehobenen Kategorie“ sollen auf Kosten der Stadt hinzu kommen. Diese größeren „Fünf-Sterne-Hotels“ baut im Auftrag der Stadt die gemeinnützige GmbH Bergische Agentur für Kulturlandschaft (BAK). Dahinter steht die Biologische Station Oberberg, die bereits Erfahrung hat mit dem Beherbergungsgewerbe speziell für Insekten. Im Hintergrund des Booms steht nicht nur in Hückeswagen das von Umweltschützern beklagte allgemeine Insektensterben.

Nach einem Antrag der CDU im vorigen Jahr wurde ein Ansatz von 6000 Euro im Haushalt für 2019 gebildet, mit dem mehr und verbesserter Lebensraum geschaffen werden soll für die Kleinlebewesen. Mit dem Geld werden die Anlage von Wildblumen-Flächen und vor allem die neuen Insektenhotels gefördert und gebaut. Innerhalb der CDU hat es heftige Diskussionen um die Frage gegeben, ob es wirklich sinnvoll ist, die 6000 Euro der Stadt für die Hotels auszugeben, wenn doch der Ein-Euro-Verein ebenfalls in diese Art des Hotelgewerbes investiert. Fraktionschef Christian Schütte leitete diese Frage jetzt im Planungsausschuss weiter an die Stadtverwaltung.

Die Antwort von Bauamtsleiter Andreas Schröder fiel eindeutig aus: „Ja, das ist sinnvoll! Wir treten hier als Stadt nicht in Konkurrenz zu dem Verein, sondern wir ergänzen uns mit unseren Vorhaben in idealer Weise.“ Der Verein werde seine Insektenhotels stadtnah im Bereich der Wupperaue und der Vorsperre aufbauen. Schröder: „Wir machen das mit der BAK weiter draußen in der Landschaft und dort auf oder an landwirtschaftlich genutzten Flächen.“ Die BAK habe den Kontakt zu den örtlichen Landwirten. In den gemeinsamen Gesprächen gehe es nicht nur um die Standorte für die Hotels, sondern auch um angrenzende Blühstreifen mit Wildblumen – um Hotels mit Vollpension sozusagen.