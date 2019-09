„Weitblick“ Hückeswagen : Hilfebedürftige gesucht für „Helferlein“

Hückeswagen Vor etwa einem Jahr wurde das neue Projekt „Helferlein“ der Ehrenamtsinitiative „Weitblick“ ins Leben gerufen. Die Bilanz bisher: Ehrenamtliche Helfer gibt es genug, Hilfe suchende Hückeswagener können sich aber noch melden.

Das Projekt „Helferlein“ richtet sich nicht nur, aber schon in erster Linie an Senioren, die bei kleineren Verrichtungen des Alltags Hilfe brauchen. „Aber während wir genügend ehrenamtliche Helfer haben, könnten sich durchaus noch Leute bei uns melden, die deren Hilfe in Anspruch nehmen wollen“, appelliert „Weitblick“-Lotsin Margareta Coenen, die das Projekt koordiniert. Sie wendet sich damit auch explizit an die Angehörigen von Senioren, sich über die Hückeswagener „Helferlein“ zu informieren. Der Grund, dass das Angebot noch nicht so recht in Anspruch genommen wird, mag sein, dass einfach eine gewisse Scheu vorhanden ist, vermutete die Lotsin.