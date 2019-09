Turnerbund Hückeswagen : Zumba-Kursus des TBH startet mit neuer Trainerin

Hückeswagen Maria Susanj hat die Zum-Gruppe des TBH übernommen. Am Dienstag, 10. September, startet der neue Kursus, zu dem sich noch interessierte Frauen und auch Männer anmelden können.

Am vorigen Dienstag hatte die Zumba-Trainerin bereits eine Schnupper-Stunde in der bestehenden Gruppe gegeben, die derzeit von Frauen dominiert wird. „Ich war total aufgeregt“, verrät Maria Susanj, die seit Ende 2015 bereits in Radevormwald Zumba-Kurse anbietet. Sie bindet in ihren Stunden auch eigene Choreografien und aktuelle Lieder ein, die zum Zumba-Konzept passen. „Wichtig ist, dass ich mich damit identifizieren kann“, sagt die Trainerin mit italienischen Wurzeln und der scheinbar unendlichen Power.