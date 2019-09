Turnerbund Hückeswagen : Taekwondo – erste Kampfsportgruppe im TBH

Hückeswagen Der Turnerbund Hückeswagen (TBH) bietet jetzt für mittwochs Taekwondo an. Das Training ist zunächst für Kinder und Jugendliche gedacht. Der Verein schließt damit eine Lücke, nachdem sich die Abteilung im TVW aufgelöst hat.

Staunend schauen die Kinder in der TBH-Halle zu, als Trainer Jan Rübing Anlauf nimmt und in etwa ein Meter Höhe einige Schritte an der Wand entlangläuft. Es sind die ersten beiden Trainingsstunden der koreanischen Kampfsportart Taekwondo, die der Turnerbund neu in sein Sportprogramm aufgenommen hat. „Bisher gab es keine Kampfsportarten bei uns im Verein“, sagt Vorsitzender Michael Wolter. Der Anstoß dazu kam von den beiden Trainern Marc Doebler und Jan Rübing aus Radevormwald.