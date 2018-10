Parodist und Stimmen-Imitator im Kultur-Haus Zach

Parodist Andreas Neumann in seiner Rolle als Heinz Erhardt. Aber auch andere Figuren treten im Kultur-Haus Zach auf die Bühne. Foto: A. Neumann

Hückeswagen Andreas Neumann lässt am Samstag, 3. November, 20 Uhr, Heinz Erhardt wieder lebendig werden.

Parodist und Stimmenimitatoren Andreas Neumann präsentiert am Samstag, 3. November, zum zweiten Mal einen Heinz-Erhardt-Abend im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße. Auch diesmal sind neben der Figur Heinz Erhardt auch wieder viele Freunde und Weggefährten mit dabei. Beginn ist um 20 Uhr. Neumann lässt den beliebten Komiker und Humoristen wieder auferstehen, und er macht das derart gekonnt, dass die Tochter von Heinz Erhardt, Grit Berthold, anerkennend bemerkte: „Als ich Andreas Neumann hörte, meinte ich, mein Vater lebt wieder."

Obwohl Heinz Erhardt jede Menge zeitloser Sketche, Geschichten und Gedichte hinterlassen hat, mit denen sich mehrere Abende füllen ließen, wird Neumann auf der Bühne auch andere prominente Gäste präsentieren, denn er als professioneller Parodist hat mehr als eine Stimme zur Verfügung. Für den Parodisten besonders ergiebige Persönlichkeiten wie Heinz Rühmann, Hans Moser, Theo Lingen und Jürgen von Mangers Tegtmeier, leiht Neumann seine variationsreiche Stimme, ebenso kommen Marcel Reich-Ranicki, Inge Meysel, Ekel Alfred und andere zu Wort, meist in einer Geschwindigkeit, das man meinen möchte, es stünden mehrere Personen auf der Bühne. „Einer für alle, alle auf Einmal“ – so das Motto des Parodisten.

„Besonders bemerkenswert ist, dass Neumann zu den bekannten Klassikern auch neue Texte für sein Programm geschrieben hat. So erlebt das Publikum auch stets Neues mit alten Bekannten. Das Lachen ist damit so gut wie garantiert“, kündigt Noppenberger an.