Altstadtfest Hückeswagen : „Knastladen“ bietet Handwerkskunst auf dem Altstadtfest

Hückeswagen Erstmals wurden in Hückeswagen Arbeiten von Gefängnisinsassen verkauft – auf Initiative von Justizminister Peter Biesenbach.

Auch NRW-Justizminister Peter Biesenbach ist ein überzeugter Kunde: „Ich unterstütze dieses gemeinsame Werkstattprojekt von insgesamt 28 Gefängnisanstalten hier in unserem Bundesland absolut vorbehaltlos“, sagte der Hückeswagener, auf dessen Initiative hin der „Knastladen“ zum Altstadtfest gekommen war. „Warum sollte ich dann nicht mein eigenes neues Vogelhaus in einer der wirklich sehr sorgfältig arbeitenden Häftlingswerkstätten des ,Knastladens’ anfertigen lassen?“ Der Sonderauftrag wurde in Werl auch prompt erledigt.: Am Samstag überreichte Werkstattmeister Sven Noack dem Justizminister seine neues Vogelhaus.